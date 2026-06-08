Prezydencki minister Marcin Przydacz odniósł się do apelu premiera Donalda Tuska skierowanego do prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Szef rządu wezwał obu przywódców do bezpośredniej rozmowy w związku z narastającym sporem wokół decyzji ukraińskich władz dotyczących UPA.

Donald Tusk napisał wcześniej w mediach społecznościowych, że liczy na dialog między Warszawą a Kijowem. „Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia” – zaapelował premier. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Marcin Przydacz opublikował wpis, w którym ostro skrytykował działania szefa rządu i polskiej dyplomacji.

„Nieczęsto się zdarza, żeby premier przyznawał się do swojej kompletnej niemocy. Wskazując na brak efektów prowadzonych przez siebie działań dyplomatycznych, nie wystawia też dobrej oceny ministrowi spraw zagranicznych. Po wyeliminowaniu ze spotkań Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie ukraińskiej, premier Donald Tusk po raz kolejny pokazuje, jak bardzo jest na aucie. A miał go nikt nie ograć” – napisał na platformie X.

Spór na linii Warszawa–Kijów wybuchł po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W Polsce decyzja została odebrana jako szczególnie kontrowersyjna ze względu na odpowiedzialność Ukraińskiej Powstańczej Armii za zbrodnie dokonane na Polakach podczas rzezi wołyńskiej.

W związku z tą sprawą prezydent Karol Nawrocki wystąpił z inicjatywą odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które ukraiński przywódca otrzymał w 2023 roku. W poniedziałek wnioskiem zajmuje się Kapituła Orderu Orła Białego.

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