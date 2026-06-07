Jedna osoba zginęła, a co najmniej cztery zostały ranne w ataku terrorystycznym, do którego doszło w niedzielę przed południem w środkowej części Izraela. Informacje o zdarzeniu przekazały izraelskie służby ratunkowe oraz policja. Sprawca został zastrzelony na miejscu.

Według wstępnych ustaleń napastnik przeprowadził atak w dwóch różnych lokalizacjach. Najpierw otworzył ogień w miejscowości Kochaw Ja’ir, a następnie udał się do pobliskiego Cur Natan. Obie miejscowości znajdują się niedaleko granicy z okupowanym Zachodnim Brzegiem Jordanu.

W pierwszym miejscu postrzelone zostały trzy osoby. Kolejne dwie zostały ranne podczas drugiego ataku. Wśród poszkodowanych był 31-letni mężczyzna, który mimo udzielonej pomocy zmarł. Dwie osoby walczą obecnie o życie, a ich stan lekarze określają jako krytyczny.

Początkowo izraelskie siły zbrojne informowały, że za atakiem mogło stać dwóch napastników, jednak później policja sprostowała te doniesienia. Ostatecznie potwierdzono, że sprawcą był jeden mężczyzna, który został zabity podczas interwencji służb. Według izraelskiej armii napastnik był izraelskim Arabem. Na razie nie przekazano szczegółów dotyczących jego motywów ani okoliczności przygotowania ataku.

Do zdarzenia odniosła się palestyńska organizacja Hamas, która pochwaliła przeprowadzony atak, jednak nie przyznała się do jego zorganizowania. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że rząd monitoruje sytuację i prowadzi ocenę bezpieczeństwa po „śmiertelnym ataku z użyciem broni palnej”.

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