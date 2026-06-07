W najnowszym sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” respondenci wskazali, kogo obecnie postrzegają jako lidera polskiej prawicy. Najwięcej głosów zdobył prezes PiS Jarosław Kaczyński, którego wskazało 19,7 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 19 proc., uzyskał prezydent Karol Nawrocki.

Na kolejnych miejscach znaleźli się politycy związani z Konfederacją. Sławomira Mentzena za lidera prawicy uważa 7 proc. respondentów, natomiast Grzegorza Brauna wskazało 5,4 proc. ankietowanych.

W dalszej części zestawienia znaleźli się Krzysztof Bosak z wynikiem 4,8 proc. oraz Przemysław Czarnek, którego wskazało 3,6 proc. badanych. Odpowiedź „ktoś inny” wybrało 2,5 proc. uczestników badania.

Zwraca uwagę fakt, że aż 37,9 proc. respondentów nie potrafiło wskazać jednej osoby, którą uznaje za lidera polskiej prawicy. To najwyższy wynik w całym badaniu. Sondaż został przeprowadzony przez SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” w dniach 2–3 czerwca 2026 roku na grupie 800 dorosłych Polaków.

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