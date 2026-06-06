Ukraińska modelka Darina Anderzhanowa opublikowała w sieci nagrania, które skończą się dla niej surowymi karami. Kobieta postanowiła „pochwalić się” bardzo szybką jazdą po polskich drogach. Teraz grozi jej nawet deportacja.

Na jednym z profili w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ukazujące, jak ukraińska modelka szaleje na polskich drogach. Siedząca za kierownicą drogiego luksusowego auta kobieta po Warszawie pędziła z prędkością przekraczającą 150 km/h.

Na innym nagraniu prędkość wzrasta do jeszcze wyższego poziomu. Tym razem nagrywał pasażer, który udokumentował, że ukraińska modelka prowadziła auto z prędkością ponad 200 km/h na drodze szybkiego ruchu.

Taką jazdą po Warszawie chwali się Ukraińska modelka Darina Anderzhanova.



150 w środku dnia po Warszawie z telefonem w ręku? Żaden problem :D



200 w nocy na pełnej samochodów trzypasmówce? Żaden problem, bo jestem pasażerką :D



Źródło: di.ander pic.twitter.com/Za9xjmqje8 — deZeZed (@deZeZed) June 4, 2026

Za popełnione przez nią czyny grożą jej bardzo wysokie kary finansowe oraz odebranie prawa jazdy.

To nie koniec, bo policja może na podstawie tego zdarzenia skierować wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Co więcej, Anderzhanowa mogłaby zostać ukarana pięcioletnim zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen.

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Źr. Polsat News; X