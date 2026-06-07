Aleksandr Łukaszenka twierdzi, że nie zamierza wysłać białoruskich żołnierzy na wojnę na Ukrainę. Zwrócił się też bezpośrednio do Polski i innych państw regionu. Padła zaskakująca deklaracja.

Łukaszenka powiedział, że nie popiera pomysłu dołączenia Białorusi do wojny przeciwko Ukrainie. „Przemawiając w Grodnie, białoruski dyktator niespodziewanie wyjaśnił, dlaczego nie chce wysyłać Białorusinów na wojnę” – podał kanał NEXTA.

„Czy mamy iść walczyć na Ukrainie z cudzej woli? Czy chcemy tam skończyć jako mielone mięso? Nie, nie chcemy tego” – wyjaśnił Łukaszenka. Zapewnił jednak, że jego państwo pozostanie bliskim sojusznikiem Rosji.

Niespodziewanie białoruski przywódca zwrócił się do Polaków. „Chcę, aby Polacy, Litwini i Ukraińcy mnie usłyszeli. Nie chcemy z nimi walczyć. Chociaż zawsze jesteśmy gotowi was bronić” – powiedział. Nie wyjaśnił jednak, kogo przed kim zamierza bronić.

Łukaszenka nawiązał w ten sposób do niedawnych doniesień o możliwej eskalacji konfliktu. Wołodymyr Zełenski alarmował opinię publiczną o podejrzanych ruchach przy granicy białorsuko-ukraińskiej. Zapewnił, że Ukraina jest gotowa „zareagować na wszelkie próby wciągnięcia sąsiednich sił do agresywnych działań przeciwko jej suwerenności”.

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Źr. Polsat News