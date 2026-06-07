Tajwańska straż przybrzeżna poinformowała o skierowaniu własnych jednostek na wody położone na wschód od wyspy w odpowiedzi na działania podejmowane przez Chiny. Władze w Tajpej oceniają, że operacja prowadzona przez Pekin narusza prawo międzynarodowe i stanowi kolejny element presji wywieranej na Tajwan.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, tajwańskie służby od początku monitorowały ruch chińskich jednostek i pozostają w gotowości do reagowania na rozwój sytuacji. Podkreślono również, że działania Pekinu na wodach położonych na wschód od wyspy nie mają podstaw prawnych.

Według chińskiej agencji Xinhua Pekin rozpoczął w sobotę przygotowania do przeprowadzenia „specjalnej operacji egzekwowania przepisów ruchu morskiego” na akwenach znajdujących się w pobliżu Tajwanu. Chińskie władze tłumaczą swoje działania planowanymi rozmowami Japonii i Filipin dotyczącymi wytyczenia granicy morskiej na spornych wodach.

Pekin uznaje takie rozmowy za nielegalne i podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym posiada wyłączne prawa do kontroli wskazanych obszarów. Chiny od lat sprzeciwiają się wszelkim inicjatywom podejmowanym przez państwa regionu bez ich udziału. Tajwańskie służby poinformowały, że wykryły cztery chińskie jednostki, które wypłynęły z portu w Xiamenie i poruszały się poza tajwańskimi wodami na południowy zachód od wyspy. Wszystkie okręty były na bieżąco monitorowane przez straż przybrzeżną.

W wydanym oświadczeniu Tajwan podkreślił, że Chiny nie posiadają żadnych suwerennych praw do wód położonych na wschód od wyspy. Władze zapewniły również, że rozmieszczono odpowiednie siły, które mają reagować na ewentualne dalsze działania Pekinu w regionie.

źródło: AFP

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