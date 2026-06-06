Wiceprezydent USA J.D. Vance w mocnych słowach zareagował na wstrząsające zabójstwo Henry’ego Nowaka, mającego podwójne obywatelstwo: polskie i brytyjskie. Młody student zginął z rąk hinduskiego migranta, który użył ceremonialnego noża. Interweniujący na miejscu policjanci skuli ciężko rannego mężczyznę i nie udzielili mu pomocy. Henry zmarł.
J.D. Vance w swojej publikacji nie szczędził mocnych oskarżeń pod adresem elit europejskich, które – jak stwierdził – przez lata uprawiały politykę prowadzącą do osłabienia Zachodu. „Henry Nowak zmarł w taki sam sposób, w jaki umiera cywilizacja: opuszczony, zakuty w kajdanki przez władze, które mu nie ufały, ani się o niego nie troszczyły i oskarżony o przestępstwa z nienawiści, których nie popełnił” – napisał wiceprezydent USA.
Vance oskarżył „ostatnie kilka pokoleń europejskich elit” o prowadzenie polityki, która doprowadziła do dramatu. Polityk oskarżył och o uległość wobec „polityki samonienawiści i masowej inwazji imigrantów”. Podkreślił, że wielu z nich gardzi Zachodem i jego wartościami.
„Henry nie był bynajmniej pierwszym, który w tak niepotrzebny sposób stracił życie, i obawiam się, że nie będzie ostatnim” – dodał Vance.
Sprawę skomentował również słynny miliarder Elon Musk. Oskarżył brytyjską policję o stosowanie „rasizmu przeciw białym” i zasugerował, że funkcjonariusze działają według kontrowersyjnych wytycznych.
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Źr. RMF FM; X