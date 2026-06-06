Wiceprezydent USA J.D. Vance w mocnych słowach zareagował na wstrząsające zabójstwo Henry’ego Nowaka, mającego podwójne obywatelstwo: polskie i brytyjskie. Młody student zginął z rąk hinduskiego migranta, który użył ceremonialnego noża. Interweniujący na miejscu policjanci skuli ciężko rannego mężczyznę i nie udzielili mu pomocy. Henry zmarł.

J.D. Vance w swojej publikacji nie szczędził mocnych oskarżeń pod adresem elit europejskich, które – jak stwierdził – przez lata uprawiały politykę prowadzącą do osłabienia Zachodu. „Henry Nowak zmarł w taki sam sposób, w jaki umiera cywilizacja: opuszczony, zakuty w kajdanki przez władze, które mu nie ufały, ani się o niego nie troszczyły i oskarżony o przestępstwa z nienawiści, których nie popełnił” – napisał wiceprezydent USA.

Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU — JD Vance (@JDVance) June 5, 2026

Vance oskarżył „ostatnie kilka pokoleń europejskich elit” o prowadzenie polityki, która doprowadziła do dramatu. Polityk oskarżył och o uległość wobec „polityki samonienawiści i masowej inwazji imigrantów”. Podkreślił, że wielu z nich gardzi Zachodem i jego wartościami.

„Henry nie był bynajmniej pierwszym, który w tak niepotrzebny sposób stracił życie, i obawiam się, że nie będzie ostatnim” – dodał Vance.

Sprawę skomentował również słynny miliarder Elon Musk. Oskarżył brytyjską policję o stosowanie „rasizmu przeciw białym” i zasugerował, że funkcjonariusze działają według kontrowersyjnych wytycznych.

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Źr. RMF FM; X