Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu opinię dotyczącą wniosku o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez głowę państwa w późniejszym terminie.

Sama inicjatywa wywołała jednak negatywne reakcje na Ukrainie. Były ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia ocenił, że część polskich polityków przyjmuje wobec Kijowa zbyt radykalne stanowisko.

– Mamy bardzo ostrą, radykalną postawę ze strony prezydenta i jego administracji. I to sprzyja prawicowym, skrajnym, radykalnym siłom. Dlatego dziś słyszymy tak głośne oświadczenia, żądania, a nawet pewne ultimatum. Trzeba jednak zachować spokój, sięgnąć po dostępne narzędzia – negocjacje, konsultacje – i znaleźć wyjście z tej sytuacji – powiedział w rozmowie z Espreso TV.

Jeszcze dalej poszedł ukraiński historyk i poseł Wołodymyr Wjatrowycz, który odniósł się do sporu wokół UPA oraz oczekiwań części polskich środowisk politycznych wobec Ukrainy. – Celem części polskich polityków jest coś więcej – wymuszenie od Ukrainy potępienia UPA jako całości. W tym bardzo przypominają rosyjskie żądania denazyfikacji, które zakładają rezygnację przez Ukraińców z ich tradycji walki wyzwoleńczej i własnego spojrzenia na historię – stwierdził.

Wjatrowycz ocenił również, że Ukraina nie może zaakceptować takiego podejścia, ponieważ – jego zdaniem – stoi ono w sprzeczności z ukraińską interpretacją historii oraz postrzeganiem UPA jako ruchu niepodległościowego. – Dla Ukrainy taki sposób myślenia jest nie do przyjęcia – stoi bowiem w sprzeczności z prawdą historyczną oraz rzeczywistą rolą UPA jako ruchu niepodległościowego – napisał.

Spór wokół UPA zaostrzył się po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony polskich władz, które wskazują na odpowiedzialność Ukraińskiej Powstańczej Armii za zbrodnie dokonane na ludności polskiej podczas rzezi wołyńskiej.

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