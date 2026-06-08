Jarosław Kaczyński w ostrych słowach zaatakował Grzegorza Brauna. Określiło go mianem „bardzo niebezpiecznego”. Prezes PiS twierdzi, że gdyby wyborcy znali współpracowników lidera Konfederacji Korony Polskiej, to nie oddaliby mu swojego głosu.

„Sam Grzegorz Braun to zjawisko spoza sfery normalnej polityki. Absolutnie nie mówię o wyborcach, którzy czasami nie zdają sobie nawet sprawy, jakie osoby otaczają Brauna: powiązania rosyjskie, wypowiedzi przeciwko papieżowi. Gdyby ludzie o tym wiedzieli, wielu Brauna by nie popierało” – powiedział Kaczyński w rozmowie z Wirtualną Polską.

Kaczyński nie wahał się, gdy padło pytanie, czy Braun jest niebzepieczny. „Bardzo niebezpieczny. W żadnym wypadku nie można się godzić na funkcjonowanie takiej osoby w polityce, na jej poglądy” – powiedział lider PiS.

Prezes PiS wykluczył nawet przejęcie władzy w Polsce, gdyby warunkiem stała się koalicja z partią Brauna. „To się już raz źle skończyło, kiedy szliśmy razem z Samoobroną Andrzeja Leppera. A Samoobrona, w porównaniu z dzisiejszym Braunem, to była cywilizowana partia. Zgoła przedstawiciele salonów” – twierdzi Kaczyński. „Rządzenie w tamtej koalicji było w moim długim życiorysie politycznym (…) najcięższym doświadczeniem” – dodał.

Nie wykluczył jednak politycznej współpracy z innymi prawicowymi formacjami. Wymienił w tym kontekście Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. „Jeżeli chodzi o szeroki namiot – tak, jesteśmy w tej chwili jego zwolennikami” – powiedział Kaczyński.

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Źr. WP