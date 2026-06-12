Do nietypowej sytuacji doszło na sejmowym korytarzu. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska została przyłapana przez dziennikarza TVN24 Radomira Wita na udawaniu rozmowy telefonicznej.

Nagranie z zajścia zostało pokazane w programie „Szkło kontaktowe”. Dziennikarz chciał zadać polityczce kilka pytań, jednak ta szła korytarzem szybkim krokiem z telefonem przyłożonym do ucha, sprawiając wrażenie, że prowadzi rozmowę.

W pewnym momencie Radomir Wit postanowił sprawdzić, czy posłanka rzeczywiście rozmawia przez telefon. Zadzwonił na jej numer, a telefon znajdujący się przy uchu polityczki zaczął dzwonić. – Przepraszam, telefon pani dzwoni – zwrócił się do posłanki dziennikarz. – No właśnie… – odpowiedziała wyraźnie zaskoczona Dominika Chorosińska, odsuwając telefon od ucha.

Chwilę później Radomir Wit zapytał wprost: – To pani udawała, że rozmawia? – Nie, właśnie chciałam się dodzwonić, próbowałam się dodzwonić – tłumaczyła posłanka PiS. Dziennikarz nie dał się jednak przekonać. – No nie. Dzwoni pani teraz. Ja do pani dzwonię, prawdę powiedziawszy, bo chciałem sprawdzić, czy pani udaje czy nie. Chciałem porozmawiać – odpowiedział. Mimo próby nawiązania rozmowy Dominika Chorosińska nie zatrzymała się i oddaliła się korytarzem, nie udzielając odpowiedzi na pytania dziennikarza.

Nagranie szybko obiegło media społecznościowe, wywołując falę komentarzy internautów.

Czy politycy udają że rozmawiają przez telefon? Postanowił to w bardzo prosty sposób sprawdzić @RadomirWit. 😆😆😆😆 pic.twitter.com/XmUKQWd1f4 — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) June 11, 2026

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