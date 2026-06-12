Władysław Kosiniak-Kamysz podczas prezentacji myśliwców F-35 zabrał głos tuż po prezydencie Karolu Nawrockim. Wicepremier nie odpuścił sobie możliwości riposty na wcześniejszą bolesną szpilkę wbitą mu przez głowę państwa.

Przypomnijmy, podczas swojego wystąpienia Nawrocki podziękował Mariuszowi Błaszczakowi. „Chciałem podziękować ministrowi Błaszczakowi, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie F-35 jest megalomanią, pan się nie ugiął. Dziś nowy minister Kosiniak-Kamysz może korzystać z tego dobra” – powiedział prezydent nawiązując do dawnej wypowiedzi Kosiniak-Kamysza, który krytykował zakup tych myśliwców.

Kosiniak-Kamysz zabrał głos po prezydencie. „To jest dzień dumy wojska polskiego, ale myślę, że po tym przelocie, który zaplanowaliśmy dzisiaj (…) sprawia, że to jest dzień wielki dla wszystkich w Polsce. Poczucie dumy, wspólnoty, pokazanie tego, że Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy w jednej dacie, że przychodzą kolejne rządy, prezydenci, kolejne pokolenia. Najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości, stabilności i budowanie siły Rzeczpospolitej” – mówił szef MON.

„Polska jest przykładem, często słyszymy, że jest modelowym sojusznikiem. Cieszymy się z tej deklaracji zwiększania liczby żołnierzy i pragnę i przed panem prezydentem i przed wszystkimi zakomunikować, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, budować i wspierać ich obecność tutaj, tak jak robi to do tej pory” – kontynuował Kosiniak-Kamysz.

Szef MON odpowiedział też na wcześniejszą zaczepkę Nawrockiego. „Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Nawiązał do decyzji Karola Nawrockiego, który w marcu zadecydował, że nie podpisze ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE.

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Źr. Interia