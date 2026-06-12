Nie milkną echa uroczystości związanych z wprowadzeniem do służby samolotów F-35, które odbywają się w Łasku. Sieć obiegło nagranie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Nawrocki przybył na uroczystości w towarzystwie byłego szefa MON – Mariusza Błaszczak. To właśnie w czasie, gdy Błaszczak pełnił funkcję ministra obrony narodowej zdecydowano o zakupie samolotów F-35.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment przywitania Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który obecnie jest ministrem obrony narodowej i zastąpił Błaszczaka po zmianie władzy w Polsce. Prezydent z szefem MON przywitał się bardzo serdecznie.

Po chwili widzimy jednak, że w kadrze pojawia się Błaszczak, a kroki w jego stronę kieruje Nawrocki. Za moment prezydent wskazuje ręką na Kosiniaka-Kamysza, by ten podszedł do byłego szefa MON. Co ciekawe, Kosiniak-Kamysz wstaje i podaje rękę Błaszczakowi w obecności uśmiechniętego od ucha do ucha Nawrockiego.

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