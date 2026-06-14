Szef niemieckiej armii generał broni Christian Freuding przyznał, że ustalenia wywiadu państw sojuszniczych okazują się spójne. Wynika z nich, że Rosja szykuje się do uderzenia na państwa NATO w ciągu kilku najbliższych lat. Zdaniem Freudinga, może to nastąpić szybciej, niż niektórzy sądzą.

Podczas targów lotniczych ILA w Berlinie w rozmowie z portalem Politico generał Christian Freuding mówił o zagrożeniu, jakie stwarza Rosja dla NATO. „Musimy być przygotowani. Musimy być gotowi do walki” – zaapelował.

Generał potwierdził, że wywiady państw NATO dokonały zbliżonych ustaleń. Wynika z nich, że Rosja może zaatakować terytorium NATO jeszcze przed końcem tej dekady. „Rok 2029 nie jest terminem wyznaczonym przez Niemcy. To ustalenia wywiadu uzgodnione przez NATO” – powiedział gen. Freuding.

„Wszystkie 32 państwa członkowskie NATO zgadzają się, że Rosja może mieć zdolność do inwazji na kraj partnerski NATO w 2029 roku” – podkreślił.

Niemiecki generał uważa, że Rosja może zaskoczyć i przeprowadzić uderzenie jeszcze wcześniej. Nawet pomimo tego, że wojna na Ukrainie wkracza już w piąty rok i mimo ogromnych strat w żołnierzach i sprzęcie.

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Źr. Polsat News