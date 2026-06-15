Polska dotąd nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 ponieważ ta nie wywiązała się jeszcze z umowy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że cały czas „trwa dialog” i dotąd jeszcze dotąd jeszcze nie przekazano maszyn.

Wiceszeg MON Tomczyk w rozmowie na antenie Radia ZET potwierdził, że Polska nie przekazała jeszcze Ukrainie myśliwców MiG-29. Polityk dodał, że strona ukraińska jeszcze nie wywiązała się ze swojej części umowy.

„Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeśli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa zakończy się sukcesem. Trwa dialog” – powiedział Tomczyk.

„Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc korzystać i przekażemy sprzęt, jeśli sprawa zostanie dopięta” – podkreślił.

Przypomnijmy, Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował jeszcze 9 grudnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską. Dotyczyły one przekazania samolotów MiG-29 z polskich zasobów w zamian za technologie dronowe.

Przeczytaj również:

Źr. Interia