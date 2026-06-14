Prezydent USA Donald Trump za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych stanowczo skrytykował ostatnie działania Izraela. W godzinach porannych wojska izraelskie przeprowadziły uderzenie w cele na terenie Bejrutu.
Trump podkreślił, że działania Izraela zakłócają negocjacje pokojowe z Iranem. „Izrael ma prawo bronić się przed groźbami, ale atak, na który odpowiedział, był bardzo niewielki i bez znaczenia, nikt nie został ranny, ranny ani zabity i nie powinien zakłócać tego ważnego procesu” – napisał prezydent USA.
„Jesteśmy bardzo blisko porozumienia, które przyniesie pokój regionowi, w tym Libanowi, a wszystkie strony powinny ustąpić. Izrael nie powinien już więcej atakować w żadnym miejscu w Libanie, ale nie powinien też więcej atakować Izraela żadna inna strona, w tym Hezbollah” – napisał Trump.
„To może być początek długiego i pięknego pokoju – nie zmarnujmy go” – podsumował amerykański przywódca na platformie Truth Social.
W niedzielę Hezbollah wysłał na Izrael trzy drony. Według doniesień, ten atak nie wyrządził jednak żadnych szkód. Tymczasem Izrael odpowiedział atakiem rakietowym w jeden z ośrodków dowodzenia Hezbollahu. Według doniesień, w ataku miał zginąć jeden z dowódców tej organizacji.
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Źr. Polsat News