Donald Trump bardzo emocjonalnie zareagował, gdy Iran zdementował amerykańskie doniesienia o rzekomym zawarciu porozumienia w kwestiach nuklearnych. Prezydent USA nazwał rządzących Iranem, mianem „niehonorowych ludzi”.

Jeszcze w czwartek Trump ogłaszał „znakomite” porozumienie z Iranem, które na dniach miało zostać podpisane. W mediach pojawiły się nawet doniesienia, że podpisanie umowy pokojowej nastąpi w niedzielę.

Tymczasem już w piątek władze Iranu zdementowały te doniesienia. Irańska agencja prasowa poinformowała, że nie zawarto żadnego porozumienia dotyczącego cieśniny Ormuz. Podano, że to „kwestia regionalna, która będzie rozstrzygana poprzez dialog i wspólne podejmowanie decyzji przez Teheran i Oman”. Zdementowano również doniesienia o rzekomych ustaleniach dotyczących kwestii nuklearnych.

Trump zareagował bardzo ostro. „Warunki, które Iran wypuścił do fake newsów nie mają nic wspólnego z tymi, na które się zgodzono na piśmie” – grzmiał w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

„To, co powiedzieli, łącznie z ich słabym i żałosnym oświadczeniem o zawarciu umowy, nie ma nic wspólnego z prawdą. To bardzo niehonorowi ludzie. U nich nie ma czegoś takiego jak działanie w dobrej wierze” – napisał Trump. „Niech lepiej się ogarną, i to szybko!” – dodał.

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Źr. Interia