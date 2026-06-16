Policyjna obława w Białej Podlaskiej została zakończona. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia ZET Jan Kielak, funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w sprawie zabójstwa, do którego doszło w poniedziałek na jednym z parkingów w mieście.

Według doniesień medialnych ofiarą był 44-letni obywatel Rosji Siemon Skrapetski. Mężczyzna był znany jako artysta, rysownik i performer, a także otwarty krytyk Władimira Putina. – Do zatrzymania doszło jeszcze wczoraj. W sieci krąży filmik. Widać na nim służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej, ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania – przekazał reporter Radia ZET Jan Kielak.

Jak dodał, śledczy biorą pod uwagę konkretny motyw zbrodni. – Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Putina, który głośno dawał wyraz swoim poglądom – między innymi rysując karykatury i przeprowadzając performance na ulicach miast – poinformował Kielak.

Na obecnym etapie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących zatrzymanego ani okoliczności samego zatrzymania. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura, która ma wyjaśnić zarówno motyw zbrodni, jak i przebieg tragicznych wydarzeń.

Nieoficjalne ustalenia Radia ZET.

Policyjna obława w Białej Podlaskiej już się zakończyła.

Wczoraj na jednym z parkingów został tam zastrzelony 44-letni Rosjanin Siemon Skrapetski. Był artystą i zaciętym krytykiem Władimira Putina. @RadioZET_NEWS — Jan Kielak (@jankielak) June 16, 2026

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