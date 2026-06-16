Trzy osoby zostały dotychczas zatrzymane w związku ze śmiertelnym postrzeleniem obywatela Rosji w Białej Podlaskiej – informuje RMF FM. Jak ustalił reporter Krzysztof Zasada, służby nadal poszukują bezpośredniego sprawcy zabójstwa.

Zatrzymani zostali wytypowani przez śledczych jako osoby mogące mieć związek z tragicznym zdarzeniem. Według nieoficjalnych informacji jedną z nich jest mężczyzna zajmujący się przewozem osób. Dwie osoby nadal pozostają w dyspozycji służb, natomiast trzecia została już zwolniona.

Śledczy podkreślają, że osoba podejrzewana o dokonanie zabójstwa wciąż nie została zatrzymana. Do działań poszukiwawczych włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zbrodni doszło w poniedziałek, 15 czerwca, tuż przed godziną 10:00. Na ulicy Królowej Jadwigi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską w Białej Podlaskiej, nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodzącego mężczyzny.

Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych życia poszkodowanego nie udało się uratować. Według ustaleń śledczych napastnik miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, a następnie strzelić do ofiary również wtedy, gdy ta leżała już na ziemi. Policja potwierdziła, że zamordowanym był 44-letni obywatel Rosji Siemion Skrepetski. Mężczyzna od pewnego czasu mieszkał wraz z rodziną w Białej Podlaskiej. Był artystą i publicznie krytykował politykę Władimira Putina.

Śledczy badają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia oraz motyw działania sprawcy.

źródło: RMF FM

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