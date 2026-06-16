Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Z najnowszego sondażu CBOS wynika jednak, że przewaga ugrupowania Donalda Tuska nad Prawem i Sprawiedliwością wyraźnie się zmniejszyła.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 28,5 proc. respondentów. To spadek o 2,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,1 proc., notując wzrost poparcia o 2,5 pkt proc.

Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja, którą wskazało 12,8 proc. badanych. Ugrupowanie straciło w ciągu miesiąca 2,5 pkt proc. Poprawę wyników zanotowała natomiast Konfederacja Korony Polskiej, która może liczyć na 9,4 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 1,3 pkt proc. Według badania tylko te cztery ugrupowania przekroczyłyby próg wyborczy i uzyskały mandaty w Sejmie.

Tuż pod progiem znalazła się partia Razem z wynikiem 4 proc. Poparcie dla ugrupowania wzrosło o 1 pkt proc. Z kolei Nowa Lewica mogłaby liczyć na 3,9 proc. głosów, notując spadek o 0,8 pkt proc. Jeszcze słabsze wyniki osiągnęły pozostałe partie koalicji rządzącej. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 1,5 proc. poparcia, natomiast Polska 2050 – 1,3 proc. To jedyne ugrupowanie rządzącej koalicji, które odnotowało w czerwcu niewielki wzrost poparcia.

Badanie przeprowadzono w dniach 8–10 czerwca 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

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