W poniedziałek, 15 czerwca, w Białej Podlaskiej zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji Siemion Skrepetsky. Do ataku doszło około godziny 10.00 w pobliżu pawilonów handlowych i osiedla mieszkaniowego. Sprawca oddał w kierunku mężczyzny kilka strzałów, a następnie uciekł.

Według informacji podawanych przez „Fakt” ofiara miała naprawdę nazywać się Robert Kuzowkow. Pochodził z Ałtaju i od kilku lat mieszkał w Białej Podlaskiej. Mężczyzna był znany z tworzenia politycznych karykatur i ironicznych portretów przedstawiających m.in. Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenkę, Ramzana Kadyrowa i Aleksieja Nawalnego. Otrzymywał zresztą z tego tytułu groźby.

W rozmowie z „Faktem” głos zabrali świadkowe zdarzenia. – Wszystko widziałem. Szedłem akurat po drugiej stronie. Ulicą powolutku jechała osobowa Kia. Wewnątrz siedziało trzech mężczyzn. Czwarty szybkim krokiem dogonił tego na kolorowo ubranego przechodnia z psem. Podszedł do niego blisko i rozległy się strzały. Kilka, trzy albo cztery – powiedział jeden z mężczyzn.

Jedna z mieszkanek pobliskiego bloku początkowo uznała odgłosy za awarię pralki. Dopiero kolejne huki i zbiegowisko pod oknami uświadomiły jej, że doszło do tragedii. – Podbiegłam do okna i okazało się, że tam zrobiło się zbiegowisko. Wyszłam zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że ktoś zastrzelił człowieka. Leżał na trawniku na wprost mojego okna. Do tej pory nie mogę się uspokoić – powiedziała starsza kobieta.

Sprawca nie został dotychczas zatrzymany. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zbrodni oraz jej motywu.

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