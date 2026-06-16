Do groźnego incydentu doszło na wodach kanału La Manche. Jak informują agencje Reuters i Press Association oraz stacja Sky News, rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w kierunku cywilnego jachtu, który zbliżył się do okrętu wojennego.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek około godziny 11:40. Według ustaleń zagranicznych mediów w incydencie uczestniczyła rosyjska fregata „Admirał Grigorowicz”. Rosyjscy marynarze zdecydowali się użyć broni po tym, jak cywilna jednostka znalazła się zbyt blisko okrętu. Do zdarzenia doszło na akwenie pomiędzy brytyjską wyspą Wight a wybrzeżem Normandii we Francji. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o uszkodzeniach jachtu.

Brytyjskie ministerstwo obrony nie wydało jeszcze oficjalnego komentarza dotyczącego incydentu. Wcześniej jednak Royal Navy informowała, że dwa brytyjskie okręty monitorowały ruchy rosyjskiej fregaty „Admirał Grigorowicz” na wodach kanału La Manche, w rejonie na zachód od francuskiego Brestu.

Zdaniem zagranicznych mediów wydarzenie wpisuje się w rosnące napięcia pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją. Do incydentu doszło zaledwie kilka dni po bezprecedensowej operacji brytyjskich służb przeciwko rosyjskiej „flocie cieni”. W niedzielę brytyjscy komandosi po raz pierwszy weszli na pokład objętego sankcjami rosyjskiego tankowca „Smyrtos”. Jak podkreśla Reuters, jednostka jest zaliczana do tzw. floty cieni wykorzystywanej przez Rosję do obchodzenia sankcji nałożonych na eksport ropy naftowej.

Według brytyjskich władz działania wobec takich jednostek mają ograniczyć dochody Kremla, które wykorzystywane są do finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

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