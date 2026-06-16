Robert Bąkiewicz i jego współpracownicy z Ruchu Obrony Granic planowali oddać w Berlinie hołd Polakom zamordowanym przez Niemcy podczas II wojny światowej. W pewnym momencie doszło do brutalnej napaści niemieckiej policji. Wszystko nagrała kamera Telewizji Republika.

Bąkiewicz i działacze ROG pojawili się w Berlinie w miejscu położenia głazu upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. Chcieli ustawić tam drewniany krzyż. Wcześniej odśpiewali Rotę. W pewnym momencie sytuacja jednak uległa zaostrzeniu.

Jak widzimy na nagraniach udostępnianych w sieci, niemieccy policjanci bez żadnej przyczyny brutalnie rzucili się na Polaków. Powalili ich na ziemię i skuli kajdankami. Na nagraniach wyraźnie widać, że niektórzy funkcjonariusze zadają ciosy bezbronnym demonstrantom.

„Zobaczcie na brutalność niemieckiej policji, w szczególności na policjanta nr BE12226, który bezwzględnie i brutalnie powalił @RBakiewicz na ziemię” – czytamy na profilu Ruchu Obrony Granic.

Zobaczcie na brutalność niemieckiej policji, w szczególności na policjanta nr BE12226, który bezwzględnie i brutalnie powalił @RBakiewicz na ziemię. pic.twitter.com/nweyUNJJXv — Ruch Obrony Granic (@ROGranic) June 16, 2026 Szerszy kontekst pokazują nagrania Telewizji Republika. Widać na nich, że Polacy nie zachowywali się agresywnie i nie prowokowali niemieckiej policji. Trudno zatem zrozumieć taki poziom brutalności.

Patrzcie na godzinę! ‼️‼️ Minutę po odśpiewaniu Roty Niemcy w brutalny sposób pacyfikują Ruch Obrony Granic! pic.twitter.com/ulAumBEITB — Blanka Bąkiewicz (@BlankaBakiewicz) June 16, 2026

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Źr. X; dorzeczy.pl; Telewizja Republika