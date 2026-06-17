Rosja odpowiedziała na propozycję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie jego spotkania z Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie wpłynęło żadne oficjalne zaproszenie. Dodał również, iż Zełenski może przyjechać do Moskwy.

Pieskow w rozmowie z dziennikarzami usłyszał pytanie o propozycję Zełenskiego. Ukraiński prezydent dzień wcześniej podczas szczytu G7 wezwał rosyjskiego przywódcę do spotkania. Wystosował nawet pogróżki, gdyby ten nie chciał podjąć negocjacji.

„Jeśli chodzi o Zełenskiego, Putin powiedział wszystko. Przedstawił wszystkie propozycje. Powiedział i powtórzył nieraz, że jeśli Zełenski jest gotów mówić odpowiedzialnie i poważnie – a „reżim kijowski” doskonale wie, co to znaczy – zawsze może przyjechać do Moskwy, gdzie zostanie przyjęty” – powiedział Pieskow.

Według Zełenskiego Kijów przekazał propozycję spotkania kilkoma drogami. Wśród nich wymienił pośredników, dyplomatów oraz służby wywiadowcze. Rosja nie udzieliła w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi.

Zełenski powiedział, że negocjacji muszą rozpocząć się przed zimą. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to nadchodząca zima stanie się „ciężka” dla Rosjan.

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Źr. WP