Służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji Siemiona Skriepieckiego w Białej Podlaskiej. Informację potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

– Zatrzymany dziś mężczyzna to człowiek, który jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa Siemiona Skriepieckiego. To osoba posługująca się paszportem gruzińskim, w wieku 36 lat – poinformował szef MSWiA.

Do zbrodni doszło w poniedziałek, 15 czerwca, przed godziną 10:00 na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Nieznany wówczas sprawca oddał kilka strzałów w kierunku 44-letniego mężczyzny. Według ustaleń śledczych napastnik miał strzelać z bliskiej odległości, a następnie oddać kolejne strzały, gdy ofiara leżała już na ziemi.

Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych życia poszkodowanego nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu. Ofiarą okazał się Siemion Skriepiecki – obywatel Rosji, który od pewnego czasu mieszkał wraz z rodziną w Białej Podlaskiej. Był artystą, performerem i rysownikiem znanym z otwartej krytyki Władimira Putina oraz rosyjskich władz.

W ostatnich dniach media informowały, że zaledwie dwa dni przed śmiercią Skriepiecki opublikował grafikę przedstawiającą Ramzana Kadyrowa i jego syna Adama w formie świń. Kilka godzin przed zabójstwem zamieścił także zrzuty ekranu z groźbami, które miał otrzymywać od rosyjskich użytkowników internetu.

Wcześniej śledczy zatrzymali trzy osoby mogące mieć związek ze sprawą. Dwie z nich pozostawały do dyspozycji służb, jedna została zwolniona. Teraz funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa.

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