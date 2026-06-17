Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski potwierdza, że na czele stawki nadal utrzymuje się Koalicja Obywatelska. Jednak ugrupowania opozycyjne zyskują coraz większe poparcie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Może liczyć na głosy 29,7 proc. ankietowanych. To o 0,5 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu dla WP z maja.

Nieco szybszy wzrost poparcia notuje Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby już 24,1 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt. proc.).

Trzecią lokatę w zestawieniu notuje Konfederacja z poparciem 12,2 proc. głosów. To jednak mniej o 1,3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż wskazuje, że największy skok poparcia notuje z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Obecnie może liczyć już na głosy 9,6 proc. badanych. To więcej o 1,4 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Swoje reprezentacje w Sejmie uzyskałyby jeszcze Lewica (7,1 proc. głosów, spadek o 1 pkt. proc.) oraz PSL, które dzięki wzrostowi o 1 pkt. proc. ledwie przekroczyło 5-procentowy próg wyborczy.

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Źr. WP