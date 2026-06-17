Ostra wymiana zdań w Sejmie. Roman Giertych po wejściu na mównicę ostro zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Już na początku swojego wystąpienia polityk zwrócił się do Przemysława Czarnka. – Panie pośle Czarnek, poziom świrowatości, który osiągnęliście, wskazując na to, że pan Bąkiewicz i jego banda, którą popieracie, to jest coś podobnego do walki narodowowyzwoleńczej w czasie drugiej wojny światowej – powiedział.

Giertych podkreślał, że porównywanie działań Roberta Bąkiewicza do walki z niemieckim okupantem jest jego zdaniem nieuprawnione. – Wie pan, kto walczył z Niemcami? Wanda Traczyk-Stawska, która powiedziała do Bąkiewicza: „milcz, chamie”, „milcz głupcze”. To powiedziała ta, która realnie z Niemcami walczyła – stwierdził.

W trakcie przemówienia z ław PiS padały okrzyki i komentarze. W pewnym momencie Giertych zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Jarku, uspokój tę swoją gawiedź. Już ci mówiłem: jak wuja nie szanują, to i ciebie nie uszanują. Stworzą ci te stowarzyszenia i się podzielicie. Uspokój ich, proszę cię – powiedział.

Poseł KO dodał również: – Pamiętajcie, Polacy walczyli o wolność, walczyli z Niemcami realnie. A to jest kpina, co robi pan Bąkiewicz. Podczas wystąpienia Roman Giertych nawiązał także do głośnej wymiany zdań z Jarosławem Kaczyńskim z kwietnia ubiegłego roku. Wówczas, gdy prezes PiS pojawił się przy mównicy, Giertych zwrócił się do niego słowami: – Jarku, siadaj spokojnie, uspokój się. – Nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie! – odpowiedział wówczas Kaczyński. – Nie jestem z panem, panie Kaczyński, po imieniu. Badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego, daleko spowinowaconym. Mów mi wuju! – odparł wtedy Giertych.

🗣️@GiertychRoman do @OficjalnyJK ⤵️



„Jarku, uspokój tę swoją gawiedź, bo już ci mówiłem, jak wuja nie szanują to i ciebie nie szanują”



Źródło: @KancelariaSejmu pic.twitter.com/lAgq09n5ZJ — PRZEkanał (@PRZEkanal) June 17, 2026

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