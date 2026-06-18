Już niebawem na terytorium Polski stanie stała baza USA? Perspektywa wydaje się coraz bliższa. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał ważne pismo ze Stanów w tej sprawie.

Szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem Sojuszu w stolicy Turcji – Ankarze. Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmawiał z szefem Pentagonu Petem Hegsethem . Dodał, że otrzymał pismo stanowiące odpowiedź na list z 29 maja ws. gotowości Polski, by powstała tu stała baza USA.

„I miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny” – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz zacytował fragment pisma. „Narodowa strategia obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. W tym duchu mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia” – przekazał szef MON.

Kosiniak-Kamysz dodał, że stała baza USA w Polsce to cel działań polskich polityków niezależnie od partii. „Tutaj gramy wszyscy razem: pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy, jesteśmy jedną drużyną. To jest narodowy strategiczny interes. To jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy. Zabiegaliśmy od wielu lat” – zaznaczył szef MON.

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Źr. Polsat News