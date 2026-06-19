W nocy w Przemyślu pojawił się niedźwiedź. O zdarzeniu poinformował prezydent miasta Wojciech Bakun, podkreślając, że po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast uruchomiono odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Jak przekazano, po zgłoszeniu o obecności zwierzęcia powiadomiony został Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Na miejsce skierowano patrole Policji oraz Straży Miejskiej, które potwierdziły obecność niedźwiedzia w rejonie Placu Unii Brzeskiej.

Funkcjonariusze monitorowali trasę przemieszczania się zwierzęcia, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zabezpieczając teren. Działania służb były ukierunkowane na kontrolowanie ruchu niedźwiedzia i umożliwienie mu bezpiecznego powrotu do naturalnego środowiska. – Apelujemy do wszystkich osób, które zauważą niedźwiedzia lub inne dzikie zwierzę w pobliżu zabudowań, o zachowanie szczególnej ostrożności – napisał Bakun.

Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku zauważenia niedźwiedzia lub innego dzikiego zwierzęcia w pobliżu zabudowań. Służby przypominają, aby nie zbliżać się do zwierzęcia, nie próbować go płoszyć ani podejmować działań mogących wywołać jego agresję.

W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu pod numer 16 676 70 70.

W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się informacje o niedźwiedziach obserwowanych w pobliżu miejscowości na południowym wschodzie Polski. Eksperci wskazują, że zwierzęta mogą zbliżać się do zabudowań m.in. w poszukiwaniu pożywienia lub przemieszczając się pomiędzy kompleksami leśnymi. Dlatego służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i niepodejmowanie prób samodzielnego przepędzania dzikich zwierząt.

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