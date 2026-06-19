Szef ukraińskiego MSZ, Andrij Sybiha, zareagował na decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiego Orderu Orła Białego. Tak postanowił polski prezydent – Karol Nawrocki.

Sybiha zamieścił wpis w mediach społecznościowych. – Żałuję, że w Warszawie przeważyły emocje i skłoniły polskich polityków do podjęcia nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków – napisał.

Przyznał też, że zwróci swoje odznaczenie, które otrzymał od polskich władz. – W obliczu takich nierozważnych działań nie widzę możliwości zachowania przyznanego mi w październiku 2022 r. wysokiego odznaczenia państwowego — Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce zwrócę go Polsce – stwierdził.

Sybiha w bardzo ostrych słowach ocenił także samą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Nazwał ją błędem głowy polskiego państwa i ocenił, że przyniesie to korzyści jedynie Moskwie. – Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa – napisał.

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To reakcja na zgodę ukraińskiego przywódcy na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

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