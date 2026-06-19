Sławomir Mentzen skomentował decyzję Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania Prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Lider Konfederacji zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

W opublikowanym w piątek wieczorem oświadczeniu prezydent podkreślił, że najwyższe polskie odznaczenie państwowe jest symbolem szczególnego zaufania i szacunku wobec osób, które przyczyniają się do budowania dobrych relacji z Polską. „Ofiar naszych przodków nie wolno zdradzić milczeniem. To groby, o których nie wolno zapomnieć. To rany historii, które wymagają prawdy, pamięci i szacunku. My, Polacy, pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy” – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent ocenił, że decyzja władz Ukrainy dotycząca patrona jednostki wojskowej jest nie tylko oburzająca, ale także niezrozumiała i szkodliwa dla relacji między oboma państwami. „Decyzja władz ukraińskich o gloryfikacji UPA jest nie tylko oburzająca. Jest również niezrozumiała i głęboko rozczarowująca. Uderza ona nie tylko w pamięć historyczną. Uderza również w zaufanie budowane przez lata i przez ostatnie miesiące. Uderza w fundament pojednania” – podkreślił.

Głos ws. odebrania Orderu zabrał też lider Konfederacji – Sławomir Mentzen. Polityk zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych. – Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełeńskiemu! – napisał. A po chwili dodał trzy wymowne słowa. – Brawo Panie Prezydencie! – stwierdził. – Szkoda, że tak późno – podsumował.

Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełeńskiemu!



Brawo Panie Prezydencie!



Szkoda, że tak późno ;) — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 19, 2026

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