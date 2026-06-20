Lider Konfederacji Sławomir Mentzen skomentował decyzję ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara i innych ukraińskich polityków o zrzeczeniu się polskich odznaczeń. Polityk wykorzystał sytuację do krytyki dotychczasowej polityki Warszawy wobec Kijowa.

W opublikowanym wpisie Mentzen stwierdził, że Polska przez lata zbyt łatwo przyznawała ukraińskim politykom państwowe odznaczenia. „Bardzo dobrze, że Ukraińcy oddają nasze ordery. Szkoda tylko, że wcześniej rozdawaliśmy im je jak cukierki” – napisał lider Konfederacji.

Polityk poszedł jednak znacznie dalej, odnosząc się również do wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie po rosyjskiej inwazji. „Jak już zwrócą wszystkie ordery, mogą jeszcze zwrócić pieniądze, broń, amunicję i wszystko co im wcześniej daliśmy” – stwierdził.

Zdaniem Mentzena Polska powinna prowadzić bardziej pragmatyczną politykę zagraniczną, opartą na wzajemnych korzyściach. „Zacznijmy w końcu prowadzić normalną, transakcyjną politykę. Jeśli chcecie coś od nas, to musicie dać nam coś w zamian” – napisał.

Lider Konfederacji ocenił również, że liczenie na wdzięczność ze strony Ukrainy okazało się błędem. „Liczenie na czyjąś wdzięczność kończy się właśnie tak, jak skończyło się z Ukrainą. Zamiast wdzięczności dostaliśmy pogardę i wrogość” – stwierdził. Na zakończenie swojego wpisu Mentzen zaapelował o kierowanie się przede wszystkim interesem Polski. „Koniec z frajerstwem! Koniec z pomaganiem za darmo i liczeniem na wdzięczność! Przede wszystkim polskie interesy!” – podsumował.

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