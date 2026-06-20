Narastają konsekwencje decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Po szefie biura prezydenta Ukrainy Kyryle Budanowie oraz ambasadorze Ukrainy w Polsce Wasylu Bodnarze z polskiego odznaczenia zrezygnował także Igor Żowkwa, jeden z najbliższych współpracowników ukraińskiego przywódcy.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowego imienia „Bohaterów UPA”.

W odpowiedzi kolejni przedstawiciele ukraińskich władz zaczęli rezygnować z przyznanych im przez Polskę odznaczeń. W sobotę swoją decyzję ogłosił Igor Żowkwa, który pełni funkcję zastępcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy. W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu poinformował, że zrzeka się Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał w 2022 roku za wkład w rozwój współpracy polsko-ukraińskiej.

„Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wysokiego odznaczenia państwowego Polski jest krokiem, którego nie sposób uznać ani za moralnie sprawiedliwy, ani za politycznie uzasadniony (…). Z szacunkiem dla narodu polskiego oraz wdzięcznością wobec wszystkich Polaków, którzy wspierali i nadal wspierają Ukrainę, podjąłem decyzję o zwrocie odznaczenia” – napisał Żowkwa.

W swoim wpisie podkreślił również, że przyznanie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku było jego zdaniem wyrazem uznania nie tylko dla samego prezydenta, ale dla całego narodu ukraińskiego walczącego z rosyjską agresją. „Było to nie tylko wyrazem uznania dla niezłomności i odwagi narodu ukraińskiego, lecz także docenieniem wkładu, jaki ukraińskie obrończynie i obrońcy, często za cenę własnego życia, wnoszą w budowę zjednoczonej, bezpiecznej i prosperującej Europy” – podkreślił.

Żowkwa jest już trzecią wysoką rangą osobą z otoczenia Wołodymyra Zełenskiego, która zdecydowała się zrezygnować z polskiego odznaczenia po decyzji Karola Nawrockiego. Wcześniej podobne kroki podjęli ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.

❗️Ihor Zhovkva, Deputy Head of the Office of the President of Ukraine, has also refused his Polish award — the Knight’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland. https://t.co/RvNwbWvXHC pic.twitter.com/LK63Cm3zl5 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 20, 2026

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