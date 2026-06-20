Szymon Hołownia w jednym z wpisów w mediach społecznościowych ocenił, że na odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego zyskają Niemcy. Na tę wypowiedź zareagował ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger.

„Decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców” – napisał w mediach społecznościowych Hołownia. „Którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy” – dodał były Marszałek Sejmu.

Hołownia jednak nie stanął w obronie Zełenskiego i UPA. „Czy UPA to zbrodniarze? Tak. Czy Zełenski popełnił błąd? Ogromny. I popełni pewnie kolejne, choć tylu (w tym ja) mówiło mu: gdy będziesz ustawiał kolejkę do odbudowy – pamiętaj, kto pierwszy ustawiał się w kolejce do pomocy Twoim ludziom i Twojemu wojsku” – dodał.

Na wpis zareagował ambasador Niemiec w Polsce. „Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni. Potrzebujemy jedności w poparciu dla Ukrainy” – napisał Berger.

No Mr. Hołownia, we are not happy. What we need is unity in the support of Ukraine https://t.co/mMnsGatIqB — Miguel Berger (@Amb_Berger) June 20, 2026

Co ciekawe, Hołownia dodał kolejny wpis, w którym tłumaczył swoje stanowisko. „Karol Nawrocki chciał, żeby działania odwetowe Polaków zabolały Ukraińców” – pisze wicemarszałek. „Otóż one ich nie zabolą, zabolą nas” – stwierdził.

„Ukraińcy jeszcze bardziej scementują się nie tylko wokół swojego obecnego (niewątpliwego) bohaterstwa, ale i wobec wypaczonych 'bohaterów’ z przeszłości. Dajemy im do ręki argument pozwalający odsuwać z pola widzenia skalę naszej bezprecedensowej pomocy” – wyjaśnił Hołownia.

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Źr. Interia; X