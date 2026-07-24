Konflikt w PiS po rozłamie wokół Mateusza Morawieckiego wchodzi w kolejny etap. Tym razem głos zabrał europoseł Waldemar Buda, który poinformował o możliwej nowej decyzji dotyczącej udziału polityków PiS w programach telewizyjnych.

W krótkim wpisie opublikowanym w serwisie X Buda przekazał, że klub parlamentarny PiS nie będzie wysyłał swoich przedstawicieli do programów, w których mają występować politycy stowarzyszenia Rozwój Plus.

„Klub PiS wycofuje z programów telewizyjnych swoich przedstawicieli, jeśli będą w nich również uczestniczyć posłowie Rozwoju Plus” – napisał polityk, który wraz z Mateuszem Morawieckim opuścił szeregi ugrupowania zarządzanego przez Jarosława Kaczyńskiego.

Klub @pisorgpl wycofuje z programów telewizyjnych swoich przedstawicieli jeśli będą w nich również uczestniczyć posłowie @RozwojPlus. — Waldemar Buda (@waldemar_buda) July 24, 2026

PiS odcina się od środowiska Morawieckiego?

Decyzja pojawia się zaledwie dzień po tym, jak Jarosław Kaczyński poinformował o odejściu z PiS kilkudziesięciu związanych z Mateuszem Morawieckim. Rozłam nastąpił po upływie ultimatum, w którym kierownictwo partii zażądało od swoich posłów rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach prowadzących aktywność polityczną.

Środowisko byłego premiera odmówiło rozwiązania stowarzyszenia Rozwój Plus, podkreślając, że jego celem jest praca programowa i odbudowa poparcia dla prawicy. W efekcie doszło do formalnego rozstania z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego.

Jeżeli wpis Waldemara Budy znajdzie potwierdzenie w faktach będzie to wskazywało, że PiS zamierza konsekwentnie odcinać się od byłych partyjnych kolegów także w przestrzeni medialnej. Oznacza to, że przedstawiciele partii nie będą pojawiać się w tych samych programach telewizyjnych co politycy Rozwoju Plus, co jeszcze bardziej podkreśla skalę konfliktu po rozłamie.

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