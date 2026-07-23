Białoruś przekazała Polsce ostrzeżenie przed planowanych atakiem terrorystycznym. Jego celem mają stać się dzieci białoruskiej aktywistki mieszkającej w Polsce.

Białoruś poprzez swoje MSZ poinformowało, że ostrzegło Polskę przed planowanych atakiem terrorystycznym na terytorium Polski. Głównym celem ataku mają być niepełnoletnie dzieci aktywistki posiadającej białoruskie obywatelstwo.

„W ramach realizacji porozumień o konieczności współpracy w walce z przestępczością, podczas dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi, chargé d’affaires RP na Białorusi, Krzysztof Ożanna, został poinformowany o informacjach otrzymanych przez Ministerstwo od organów ścigania Republiki Białorusi dotyczących przygotowywania zamachu terrorystycznego w Polsce” – ostrzega MSZ Białorusi w oficjalnym komunikacie.

Co ciekawe, w komunikacie zasugerowano, kto może być potencjalnym zamachowcem. Jak wyjaśniono jest to osoba wcześniej skazana na Białorusi na podstawie „szeregu artykułów karnych”. Niedawno wydalono ją z Polski.

Sprawa budzi pytania. Serwis Centrum Europy (dawniej Biełsat) zwraca uwagę na nieścisłości w komunikacie. „Niejasne jest też samo sformułowanie dotyczące „szeregu artykułów karnych”, bo zazwyczaj na podstawie takich skazuje się na Białorusi przeciwników reżimu. Niewykluczone więc, że celem podanej w ten sposób informacji dotyczącej domniemanego terrorysty jest skierowanie uwagi polskich służb na środowiska białoruskiej opozycji w Polsce” – zauważa portal.

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Źr. RMF FM