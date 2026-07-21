Rosjanie potajemnie spotkali się z delegacją Niemiec na terytorium Azerbejdżanu. Prawdę ujawnił prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, który potwierdził, że w dniach 12-14 lipca w Baku odbyła się tajna narada wysoko postawionych osobistości z obu państw.

Alijew postanowił ujawnić niewygodną prawdę podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. „Nasze terytorium zostało wykorzystane do takiego spotkania bez naszej wiedzy” – potwierdził przywódca. Wzięli w nim udział Rosjanie i Niemcy.

„Nie mogę komentować szczegółów, ponieważ nie byliśmy na spotkaniu. Jednak dane z lotu pozwalają mi stwierdzić, że tajne spotkanie w Baku rzeczywiście się odbyło” – powiedział prezydent Azerbejdżanu.

Rosjanie na liście sankcyjnej

O sprawie pisze również tygodnik „Die Zeit”. Według ustaleń dziennika, rozmowy dotyczyły możliwych scenariuszy zakończenia wojny na Ukrainie.

Według niemieckich mediów, cytowany w Polsce przez RMF FM, w spotkaniu wzięli udział m.in. były szef kancelarii Angeli Merkel Ronald Pofalla (CDU) oraz były premier Brandenburgii Matthias Platzeck (SPD). Stronę rosyjską reprezentowali m.in. Wiktor Zubkow, przewodniczący rady dyrektorów Gazpromu, oraz Walerij Fadiejew, szef rady ds. praw człowieka przy prezydencie Rosji. Część rosyjskich uczestników objęta jest sankcjami Unii Europejskiej.

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Źr. RMF FM