Ukraińscy weterani oraz organizatorzy protestów postawili prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu ultimatum. Oczekują podjęcia konkretnych decyzji personalnych do piątku, 24 lipca. Zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, protesty przerodzą się w bezterminową akcję.

Jak informuje Radio Swoboda, demonstracje trwają już w Kijowie, Lwowie i innych ukraińskich miastach. Jednym z liderów protestów jest były wojskowy medyk Dmytro Koziatynski, który opublikował w mediach społecznościowych listę żądań skierowanych do prezydenta.

Protestujący domagają się odwołania naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego oraz zgłoszenia kandydatury Mychajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Koziatynski zapowiedział, że jeśli do 24 lipca nie zapadną odpowiednie decyzje, protesty będą prowadzone bezterminowo.

Podobne stanowisko przedstawił weteran wojenny i prawnik Masi Najem. Jego zdaniem kryzys został wywołany decyzjami prezydenta, dlatego to właśnie Zełenski powinien samodzielnie doprowadzić do zmian personalnych, bez oczekiwania na decyzje najwyższego dowództwa wojskowego. Protesty rozpoczęły się po medialnych doniesieniach, że Mychajło Fedorow nie zostanie kandydatem na ministra obrony w nowym rządzie. Według ukraińskich mediów jego odejście miało być związane z konfliktem z gen. Syrskim. W ostatnich dniach demonstranci rozszerzyli swoje postulaty, domagając się również powołania gen. Mychajła Drapatego na stanowisko dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że prowadzi konsultacje z najwyższymi dowódcami wojskowymi. Jak poinformował jego doradca ds. komunikacji Dmytro Łytwyn, rozmowy będą kontynuowane w najbliższych dniach.

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