Karol Nawrocki po raz kolejny znalazł się na czele rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS. Najnowsze badanie pokazuje również, którym politykom Polacy ufają najmniej.

Z sondażu wynika, że prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 55 proc. respondentów. Obojętność wobec niego deklaruje 9 proc. badanych, natomiast brak zaufania – 33 proc.

Na drugim miejscu uplasował się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41 proc. ankietowanych. Taki sam poziom zaufania uzyskał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W przypadku Kosiniaka-Kamysza brak zaufania zadeklarowało 32 proc. respondentów, a wobec Sikorskiego – 36 proc.

Największy odsetek negatywnych ocen odnotowali liderzy dwóch największych ugrupowań politycznych. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa 54 proc. badanych, przy 27 proc. deklarujących zaufanie. Donaldowi Tuskowi brak zaufania wyraziło 53 proc. respondentów, a zaufanie – 32 proc. W badaniu uwzględniono również innych polityków. Mateuszowi Morawieckiemu ufa 29 proc. ankietowanych, natomiast nie ufa mu połowa badanych. Z kolei minister klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce ufa 16 proc. respondentów, jednak aż 37 proc. zadeklarowało, że jej nie zna.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 2–12 lipca na reprezentatywnej próbie 938 pełnoletnich mieszkańców Polski, wyłonionej z rejestru PESEL.

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