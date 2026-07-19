Jarosław Kaczyński opublikował pilny apel do działaczy swojej własnej partii. Wiele wskazuje na to, że wewnętrzny konflikt może doprowadzić do rozłamu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS sugeruje jednak sposób dojścia do porozumienia.

Kaczyński opublikował apel w mediach społecznościowych. Prosił własnych działaczy o ostudzenie nastrojów. „Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce” – rozpoczął prezes PiS.

„Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?” – pytał retorycznie Kaczyński.

„W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia” – przekonuje Kaczyński. „Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu naprawy i strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę” – dodał.

Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?

W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 19, 2026

Kaczyński zasugerował również możliwą drogę wyjścia z obecnej sytuacji. „Uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca br. obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego, wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni” – czytamy.

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