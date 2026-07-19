Od poniedziałku do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego i Turawy będą prowadzone ćwiczenia Wojska Polskiego. Władze województwa uprzedzają mieszkańców oraz turystów, że w tym czasie w lasach i na drogach leśnych będzie można spotkać żołnierzy oraz wojskowe pojazdy.

Jak poinformowało biuro prasowe wojewody opolskiego, mundurowi będą poruszać się pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach. Na trasach mogą pojawić się także pojazdy wojskowe wykorzystywane podczas szkolenia.

Służby apelują, aby nie fotografować żołnierzy ani sprzętu wojskowego oraz nie publikować ich wizerunku w internecie. Podkreślają jednocześnie, że prowadzone działania mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie stanowią żadnego zagrożenia dla mieszkańców.

Urząd Wojewódzki przypomniał również o zaplanowanych na wtorek ogólnopolskich ćwiczeniach z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności pod kryptonimem „ALARM 2026”. W ich trakcie uruchomione zostaną syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania.

Władze podkreślają, że emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych dodatkowych działań.

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