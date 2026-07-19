Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow opublikował kolejny ostry wpis wymierzony w państwa wspierające Ukrainę. W reakcji na zapowiedzi dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa wezwał do zdecydowanych działań wobec krajów NATO, posługując się wyjątkowo agresywną retoryką.

– Nie zaszkodzi zacząć od tych krajów, które, ukrywając się za skrótem NATO, nie wahają się i otwarcie dostarczają broń, dane i inne wsparcie ukrofaszystom – napisał Kadyrow w mediach społecznościowych.

Kadyrow skrytykował państwa zachodnie za dostarczanie Ukrainie broni, sprzętu i wsparcia. W swoim wpisie stwierdził, że Rosja nie powinna dłużej biernie przyglądać się działaniom Zachodu. Padły również słowa: „Czas otworzyć ogień i koniec!”, a także groźby, że zachodnie państwa mają „poznać prawdę”, gdy usłyszą „ryk Kałasznikowa i brzęk T-90”.

Wypowiedź czeczeńskiego przywódcy pojawiła się po deklaracjach państw NATO dotyczących dalszego wsparcia dla Ukrainy. Sojusznicy zapowiedzieli kontynuację pomocy militarnej i szkoleniowej, a na 2026 rok mają przeznaczyć około 70 mld euro na wsparcie Kijowa. Długoterminową pomoc finansową zapowiedziała również Unia Europejska.

Ramzan Kadyrow od lat należy do najbliższych sojuszników Kremla i konsekwentnie popiera działania Rosji w Ukrainie. Jego wypowiedzi regularnie pojawiają się w rosyjskich mediach i często mają charakter propagandowy oraz konfrontacyjny. Tym razem przekonywał również, że Zachód zostanie zmuszony do przeprosin, gdy Rosja odpowie siłą na dalsze wspieranie Ukrainy.

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