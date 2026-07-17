Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce pomiędzy stacjami Piwniczna i Wierchomla. Kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. Podróżujący muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. O groźnym zdarzeniu poinformowało pierwsze radio RMF FM.

Jak poinformowało radio RMF FM pomiędzy stacjami Piwniczna i Wierchomla wykleił się pociąg towarowy. Komunikat w tej sprawie wydały już PKP. Wynika z niego, że z torów wypadło sześć pustych wagonów. Część z nich – jak donosi burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski – wpadła do rzeki Poprad.

Wypadek doprowadził do zablokowania trasy między innymi do Muszyny i Krynicy-Zdroju. Pasażerowie części składów mogą liczyć na zastępcze połączenia autobusowe.

„Na odcinku Stary Sącz – Wierchomla została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi: IC nr 33100 »Malinowski« z Krynicy-Zdroju oraz TLK nr 30105 »Małopolska« do Krynicy-Zdroju. Za pociąg TLK nr 33170 »Karpaty« z Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Muszyna – Kraków Główny” – wyjaśnia PKP intercity w komunikacie.

Sprawą zajmują się służby kolejowe.

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Źr. RMF FM; facebook