Minister ds. równości Katarzyna Kotula na antenie telewizji Polsat News odniosła się do dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W rozmowie z Piotrem Witwickim przekonywała, że obecnie nie ma podstaw do takich zmian, wskazując m.in. na nierówny podział obowiązków domowych.

Temat pojawił się po pytaniu o propozycję zrównania wieku emerytalnego, która wybrzmiała w debacie publicznej. Kotula podkreśliła, że za kwestie emerytalne odpowiada minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i zapewniła, że dopóki kieruje ona resortem, nie należy spodziewać się zmian w tym zakresie.

Minister argumentowała, że dyskusja o równym wieku emerytalnym powinna iść w parze z rzeczywistą równością w życiu codziennym. Powołując się na badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2025 roku, wskazała, że w większości polskich rodzin to kobiety wykonują większą część obowiązków domowych i opiekuńczych.

Jak zaznaczyła, kobiety poświęcają na prace domowe i opiekę średnio około 37 godzin tygodniowo, podczas gdy mężczyźni około 22 godziny. Dodała również, że jedynie w około jednej trzeciej gospodarstw domowych obowiązki są dzielone w równym stopniu.

Prowadzący program zwrócił uwagę, że w wielu państwach europejskich wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest już zrównany, a uzależnianie tej kwestii od podziału obowiązków domowych może oznaczać, że do pełnej równości emerytalnej nigdy nie dojdzie. Kotula odpowiedziała jednak, że różnice w obciążeniu kobiet pracą w domu mają znaczenie i nie powinny być pomijane w tej dyskusji.

Kotula mówi, że nie będzie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn bo…



MĘŻCZYŹNI MNIEJ SPRZĄTAJĄ W DOMU XDDDDDDDDD pic.twitter.com/pVME9C8ZPC — chrzanik (@chrzanikx) July 16, 2026

Przeczytaj również: