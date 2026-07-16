Rosja może otworzyć ogień do wojsk NATO, jeśli jakiekolwiek jednostki pojawią się na terytorium Ukrainy. Rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa oświadczyła, że tego typu oddziały zostaną uznane za zewnętrzną ingerencję i staną się „uzasadnionymi celami wojskowymi”.

Na niedawnym szczycie tzw. koalicji chętnych zapadła decyzja o przeprowadzeniu wspólnych dużych manewrów wojskowych. Zaplanowano, że odbędą się one na terytorium Polski i to jeszcze w tym roku. Zacharowa stwierdziła, że to doprowadzi do eskalacji.

„Uważamy to przede wszystkim za niewłaściwą próbę pokazania siły przez Warszawę, mającą na celu, ich zdaniem, awans na kolejny szczebel w dążeniu do upragnionego statusu lidera tego, co uważają za Europę Wschodnią” – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Ostrzegła również przed pomysłem wysłania jednostek NATO na teren Ukrainy. „Powtarzam, że de facto stanowiłoby to interwencję zagraniczną i zwiększyłoby zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji. Będziemy traktować takie jednostki jako uzasadnione cele wojskowe” – zapowiedziała.

To nie pierwsza tego typu groźba. W podobnym tonie Zacharowa wypowiadała się w styczniu, gdy państwa koalicji chętnych deklarowały gotowość wysłania wojsk stabilizacyjnych na Ukrainę. „Wszystkie te jednostki i obiekty będą traktowane jako uzasadnione cele bojowe dla sił zbrojnych Rosji. Ostrzeżenia te były wielokrotnie powtarzane na najwyższym szczeblu i pozostają aktualne” – mówiła wówczas.

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Źr. Polsat News