Były minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz kreśli niepokojący scenariusz. W jego ocenie w najbliższych tygodniach Rosja może przeprowadzić prowokację wymierzoną w polską infrastrukturę krytyczną i próbować zrzucić odpowiedzialność na Ukrainę.

Onyszkiewicz nawiązał do niedawnej wypowiedzi Sikorskiego, który mówił o możliwości przeprowadzenia przez Rosję operacji pod fałszywą flagą z wykorzystaniem ukraińskich dronów. Były szef MON ocenił, że scenariusz rosyjskiej prowokacji jest „całkowicie realny”.

W jego przekonaniu Rosja wcale nie twierdziłaby, iż Ukraina celowo zaatakowała Polskę. Bardziej prawdopodobny byłby przekaz sugerujący, że Ukraińcy utracili kontrolę nad systemem kierowania dronami.

„Uważam, że istnieje kilka możliwych scenariuszy. Biorąc pod uwagę, że Rosja rozpaczliwie potrzebuje choćby jakiegoś sukcesu, taka prowokacja jest całkowicie prawdopodobna. Jeśli Moskwa zamierza wykorzystać „ukraińską kartę”, to Polska byłaby jej preferowanym celem” – powiedział.

Co więcej, Onyszkiewicz ocenił, że podobna akcja wymierzona w Rumunię lub państwa bałtyckie miałaby dużo mniejszy sens.

Zdaniem Onyszkiewicza największe ryzyko wystąpienia prowokacji przypada na najbliższy miesiąc lub dwa. Były szef MON wskazuje nawet na symboliczną datę 15 sierpnia w dniu Święta Wojska Polskiego.

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Źr. Polsat News