Ukraińcy są wściekli po ostatniej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Na ulice Kijowa i innych ukraińskich miast wyszły tysiące demonstrantów, żeby zaprotestować przeciwko odwołaniu dotychczasowego ministra obrony Mychajło Fedorowa.

Ukraińcy protestują przeciwko decyzji Zełenskiego. Na placu Iwana Franki w Kijowie, sąsiadującym z siedzibą Kancelarii Prezydenta, zebrało się co najmniej kilkaset osób. Przynieśli ze sobą kartonowe tabliczki z napisami: „Ręce precz od Fedorowa”, „Władza nadal należy do ludu” czy „Wojna nie wybacza błędów”.

Demonstranci domagają się przywrócenia Fedorowa na funkcję szefa MON. W tłumie słychać okrzyki „Hańba”. Zgromadzeni na demonstracji Ukraińcy zarzucają prezydentowi „zastępowanie skutecznych ministrów wygodnymi adoratorami”.

❗️In many cities across Ukraine, people have taken to the streets for rallies against the resignation of Mykhailo Fedorov and the appointment of Klymenko as Minister of Defense.



The protests are taking place in Kyiv, Odesa, Dnipro, Kryvyi Rih, Lviv, Cherkasy, Mykolaiv, Kharkiv,… pic.twitter.com/MnSAAzCM4Y — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 16, 2026

Protesty rozlewają się także na inne ukraińskie miasta. Protestujący gromadzą się m.in. przy budynku administracyjnym przy ul. Hruszewskiego w Iwano-Frankowsku, w pobliżu budynku rady miejskiej w Winnicy, na Teatralnym Majdanie w Łucku, a także w Dnieprze, Odessie i Lwowie.

Ukrainians are still streaming to the protest outside President Zelenskyy’s office in central Kyiv, demanding that @FedorovMykhailo be reappointed defense minister. Easily a few thousand protesters chanting “Fedorov!” and “We’re not suckers!” and the protest classic “Ганьба!” —… pic.twitter.com/5kMU91qMU9 — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 16, 2026

W sieci pojawiają się nagrania i zdjęcia z protestów.

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Źr . Interia; X