Plażowicze wypoczywający w Jastarni musieli na chwilę przerwać relaks. Wszystko przez rój pszczół, który osiadł na namiocie plażowym w pobliżu wejścia nr 49. Na miejsce wezwano służby, które zabezpieczyły teren.

Zgłoszenie wpłynęło w czwartek, 16 lipca, o godzinie 15.38. Do akcji skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni. Strażacy wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej zadbali o bezpieczeństwo plażowiczów i zabezpieczyli miejsce, w którym znajdowały się owady.

Zdjęcia z interwencji opublikowała OSP Jastarnia. Widać na nich duże skupisko pszczół, które osiadły na konstrukcji namiotu plażowego. Dzięki szybkiej reakcji służb sytuacja została opanowana, a owady nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających na plaży.

Eksperci przypominają, że pojawianie się rojów pszczół latem jest naturalnym zjawiskiem. W tym okresie owady opuszczają dotychczasowe gniazda i poszukują nowego miejsca do założenia rodziny. Choć rój może wyglądać groźnie, pszczoły w takim momencie zazwyczaj nie są agresywne.

Mimo to nie należy zbliżać się do roju ani próbować przepędzać owadów na własną rękę. W przypadku zauważenia pszczół w miejscu, gdzie przebywa wiele osób, najlepiej powiadomić odpowiednie służby lub pszczelarza, który może bezpiecznie przenieść rój do ula.

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