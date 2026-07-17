Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że odbył naradę ws. polityki jego państwa wobec Polski. Podjęte decyzje dotyczą m.in. kwestii ludobójstwa na Wołyniu. Zapowiedział otwarcie wszelkich archiwów i wydanie kolejnych pozwoleń na ekshumacje.

Zełenski poinformował o swojej decyzji poprzez media społecznościowe. „Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu” – napisał w komunikatorze Telegram.

„Zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań” – dodał Zełenski.

„Priorytety są jasne: my wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni za to Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu” – napisał dalej Zełenski.

I held a meeting on our policy toward Poland. The priorities are clear: all of us in Europe need good-neighborly, equal, and mutually beneficial relations built on respect. Poland provided significant support to Ukraine after the start of Russia's full-scale invasion, and we are… pic.twitter.com/5dNFQYqi1n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026

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