Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że odbył naradę ws. polityki jego państwa wobec Polski. Podjęte decyzje dotyczą m.in. kwestii ludobójstwa na Wołyniu. Zapowiedział otwarcie wszelkich archiwów i wydanie kolejnych pozwoleń na ekshumacje.
Zełenski poinformował o swojej decyzji poprzez media społecznościowe. „Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze: zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. Po drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu” – napisał w komunikatorze Telegram.
„Zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań” – dodał Zełenski.
„Priorytety są jasne: my wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni za to Polsce. Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu” – napisał dalej Zełenski.
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