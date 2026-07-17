Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę ws. uczczenia pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP. Uchwałę przyjęto przez aklamację. Posłowie zachowali się wymownie.

Sejm przyjął podczas piątkowego posiedzenia uchwałę ws/ uczczenia ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach; w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947; w sprawie uczczenia 83. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich.

441 posłów zagłosowało „za”. Uchwałę przyjęto przez aklamację.

Gdy Czarzasty odczytywał jej treść, w sali padło hasło „wstańmy”. Jako pierwszy zareagował sam Marszałek, który podniósł się ze swojego miejsca. Za nim to samo uczynili wszyscy pozostali posłowie znajdujący się na sali plenarnej.

W czwartek poseł-sprawozdawca Tadeusz Samborski z PSL podkreślał, że w ten sposób Sejm składa hołd wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę jej apogeum.

„Sejm wzywa wszystkich uczestników życia publicznego i autorów prac historycznych, publicystów do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii, hołdując zasadzie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a ta prowadzi do tragicznych powtórek, czego mądre narody powinny unikać” – mówił poseł-wnioskodawca.

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Źr. Interia