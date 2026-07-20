Radosław Sikorski ocenił, że Władimir Putin podejmuje działania „w desperacji”. W ocenie ministra, z tego powodu rosyjski dyktator może podjąć się operacji „fałszywej flagi” przeciwko któremuś z państwa NATO.

Sikorski przyznał, że nie może wykluczyć dalszych prowokacji Rosji. „Putin jest w desperacji, nie wygrywa tej wojny. Ostrzegają o tym służby specjalne państw bałtyckich i nie tylko. Mówi o tym poważna prasa. Mamy dziwne wypowiedzi prezydenta Putina, teraz jakichś separatystów, więc niewykluczona jest jakaś dziwna operacja pod fałszywą flagą, po to, żeby przetestować spójność naszego sojuszu” – stwierdził szef polskiego MSZ.

Sikorski stwierdził, że w jego ocenie Putin nie rozumie mechanizmów uruchamiających się w państwach demokratycznych w przypadku zagrożenia.

„Myślał, że parę rządów ma w kieszeni, że jesteśmy rozbici, że trudno nam się dogadać i to jest wszystko prawda” – stwierdził Sikorski. „Tylko że jak ktoś nam naprawdę zagrozi, to potrafimy być wyjątkowo konsekwentni, jak tego dowodzi 20 pakietów sankcji, które już nałożyliśmy na Rosję” – podkreślił.

Sikorski odniósł się również do nasilających się nastrojów antyukraińskich w Polsce. „Słowa mają swoje skutki” – stwierdził. Zaapelował również do polityków, by ci nie opierali swojego przekazu na stereotypach.

Przeczytaj również:

Źr. WP